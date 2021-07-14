Под Ярославлем установят 60 скульптур героев русских народных сказок

В поселке Михайловское Ярославской области установят более 60 скульптур героев русских народных сказок. Они украсят детский парк, в котором уже возвели качели и избушку на курьих ножках с горкой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Среди фигур, которые появятся в парке, будут Баба Яга, Змей Горыныч, Кощей Бессмертный и богатыри. «Городок оборудован детской горкой, лесенкой, рукоходом, канатами и даже вертикальным подъемом, имитирующим скалодром. Когда работы будут завершены, парк превратится в настоящую сказку», — рассказали в благотворительном фоде «Шаг в жизнь», который организовал проект «Михайловская сказка».

Отмечается, что начался проект в 2019 году с письма семилетнего Арсения Тарасова, который попросил у Деда Мороза площадку. Родители мальчика отправили его письмо в благотворительный фонд, и в 2020 году поселок Михайловское стал участником их программы.