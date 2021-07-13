Названы самые популярные маршруты для путешествий по России на автобусе этим летом — средний чек большинства из них не превышает тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Туту.ру».

Выяснилось, что наиболее востребованное направление — из Москвы в Киржач со средним чеком в 323 рубля. Второе место занял маршрут из Москвы в Переславль-Залесский стоимостью 527 рублей в одну сторону. На третьем месте — поездки из Москвы в Ростов-на-Дону, которые в среднем стоят 1204 рубля.

Кроме того, в десятку самых популярных автобусных маршрутов с отправлением из Москвы вошли поездки в Санкт-Петербург, Воронеж, Рязань, Тулу, Новомосковск, Чебоксары, Елец. В то же время из северной столицы туристы чаще всего покупают билеты до Великого Новгорода, Тихвина и Смоленска.

Ранее в июле россияне назвали Санкт-Петербург и Ленинградскую область самыми культурно-познавательными направлениями для путешествий по стране. Второе место занял Дагестан — участники исследования сервиса OneTwoTrip признались, что в поездке по региону многое узнали о кавказских традициях.