Во Владивостоке состоится арт-перфоманс по росписи стометрового холста

Во Владивостоке с 23 по 25 июля пройдет первый кросс-культурный фестиваль ARTISTBAZAR. На набережной Цесаревича в здании бывших артиллерийских мастерских участники из Приморья также устроят арт-перфоманс по росписи стометрового холста. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает «Восток-Медиа».

Перед мероприятием на набережной привели в порядок стены, на которых будут делаться граффити. На одной из них уже успела появиться работа резидента ARTISTBAZAR Василия Галактионова, которая «поднимает настроение прохожим». «Украсить знаковое для горожан общественное пространство — это настоящий подарок!» — отметили организаторы.

По их данным, за несколько дней на фестивале будут созданы порядка 25 оригинальных арт-пространств с графикой, скульптурой и живописью. Помимо этого, появится стометровый холст, на котором каждому художнику выделят место для собственной работы. По окончании мероприятия 27 метров из 100 любой желающий сможет приобрести.

У посетителей выставки есть возможность побывать на тематических мастер-классах. На мероприятии пройдет презентация нового проекта «#людизвери».

В октябре во Владивостоке также состоится традиционная ежегодная ярмарка «Печатный двор». На ней будут представлены различные печатные материалы и книги.

