Гаражи российского города «превратили» в галерею современного искусства

В Тюмени двое художников «превратили» стены гаражного кооператива в галерею современного искусства. Об этом пишет местное издание «Тюменская линия».

Работы художницы Антонии Лев символизируют чувство ласки. На ее стрит-артах, созданных в рамках фестиваля уличного искусства «Морфология улиц», изображены воздействующие на органы чувств предметы: арбузы и персики, которые дают человеку вкус, а также ландыши, передающие аромат, и пушистые животные, благодаря которым люди получают приятные тактильные ощущения.

«Художница говорит, что ласка важнее заботы, потому что в заботе есть иерархия и подчинение, ласка важнее любви, потому что ласка ничего не требует взамен», — отметила менеджер проекта «Морфология улиц» Анастасия Ларенко.

Валентин 5307, автор второго стрит-арта, попытался изобразить звуки. «У каждого звука здесь есть свой цвет по нарастающей: от самых тихих до самых громких звуков окружающей среды. (...) Каждому цвету можно дать определенный звук. С этим можно поиграть, повзаимодействовать», — объяснила его задумку Ларенко.

Ранее стало известно, что самый масштабный интернациональный стрит-арт-перфоманс России Back to the Roots пройдет с 24 по 30 июля на перевале Кахтисар в Северной Осетии. Уличные художники из разных городов России и стран ближнего зарубежья в эти дни соберутся вместе и создадут на отвесных скалах перевала самую большую галерею граффити на Северном Кавказе.