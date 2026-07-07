SpaceX за раз запустила 81 спутник

Компания SpaceX в рамках миссии Transporter-17 за раз запустила 81 спутник

SpaceX в рамках миссии Transporter-17 за раз запустила на низкую околоземную орбиту 81 спутник. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Ракета Falcon 9 с космическими аппаратами, включающими, в частности, спутники формата кубсат и микроспутники, стартовала в базы Ванденберг в штате Калифорния (США) сегодня, 7 июля.

Всего в рамках программы Transporter американская компания запустила более 1800 спутников. В последней миссии использовалась первая ступень Falcon 9, летавшая десять раз. После своего 11-го полета элемент ракеты совершил успешную мягкую посадку на платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

В марте агентство Bloomberg сообщило, что НАСА усилит роль SpaceX в лунной программе США, сократив заказы компании Boeing.