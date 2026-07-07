Полковник ЛНР Киселев: Тактика нанесения ударов по тылу помогла ВС РФ взять Константиновку

Тактика нанесения ударов по тылам помогла российским войскам взять под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР), которую Киев считал «неприступной крепостью». Об этом в беседе с «Царьградом» заявил полковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По словам эксперта, долгое время командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривало этот район как один из важнейших оборонительных узлов.

«Удары и в Дружковке, и в Краматорске, и в Славянске, они реально показали, что этот оплот — со слов [главкома ВСУ Александра] Сырского, это была неприступная Бастилия или крепость, или укрепрайон — он рухнул. Рухнул благодаря тому, что наносятся сильные удары как раз вот по глубинам районов», — раскрыл Киселев.

Он объяснил, что удары по логистической инфраструктуре в глубине украинской территории осложняют материально-техническое обеспечение украинских подразделений, а также вынуждают армию искать новые пути снабжения.

3 июля в Кремле официально объявили о взятии под контроль Константиновки. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, добиться такого успеха удалось только благодаря мужеству российских военных. Тогда же стало известно, что российские подразделения находятся в восьми километрах от Славянска.