Названа неожиданная причина набора лишнего веса

AIM: Сокращение сна на полтора часа в сутки может привести к увеличению массы тела

Сокращение сна всего на полтора часа в сутки может привести к постепенному увеличению массы тела и объема талии. К такому выводу пришли американские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Исследователи объединили данные двух рандомизированных клинических испытаний с участием 95 взрослых старше 20 лет, имевших повышенный риск сердечно-сосудистых и обменных заболеваний. Все участники обычно спали не менее семи часов в сутки. В течение шести недель они придерживались привычного режима сна, а затем еще шесть недель спали на 1,5 часа меньше каждую ночь. Ученые оценивали изменения массы тела, окружности талии, состава тела и уровня физической активности.

Оказалось, что даже такое умеренное недосыпание сопровождалось небольшим, но заметным увеличением массы тела и окружности талии. Кроме того, участники стали проводить больше времени без движения, что также могло способствовать набору веса.

Авторы считают, что регулярный недостаток сна может постепенно повышать риск ожирения у людей с нарушениями обмена веществ и сердечно-сосудистыми факторами риска. По их мнению, контроль продолжительности сна должен стать одной из составляющих программ профилактики ожирения наряду с правильным питанием и физической активностью.

Ранее ученые выяснили, что тяжелое течение псориаза вызывает проблемы с засыпанием.