Раскрыта неожиданная причина проблем с засыпанием

JCM: Тяжелое течение псориаза вызывает проблемы с засыпанием

Псориаз может быть связан не только с высыпаниями на коже, но и с нарушениями сна. К такому выводу пришли исследователи из Италии, изучившие связь между тяжестью заболевания и качеством ночного отдыха. Результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Medicine (JCM).

Ученые проанализировали данные 136 пациентов с псориазом. Они оценивали активность заболевания с помощью индекса PASI и сопоставляли ее с различными показателями сна.

Оказалось, что люди с более тяжелым течением псориаза значительно чаще сталкивались с проблемами при засыпании. Кроме того, у них чаще наблюдались сонливость, усталость и снижение активности в течение дня. При этом общий показатель качества сна существенно не отличался от показателей пациентов с менее выраженными симптомами.

По словам исследователей, болезнь влияет не на сон в целом, а на отдельные его аспекты, прежде всего на скорость засыпания и самочувствие после пробуждения.

Авторы считают, что врачам стоит обращать больше внимания на жалобы пациентов с псориазом на нарушения сна. Такие симптомы могут существенно ухудшать качество жизни и требуют учета при выборе тактики лечения.

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