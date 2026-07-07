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16:15, 7 июля 2026Ценности

Украинский стример получил на 30-летие квартиру с видом на море и легендарный Chevrolet

Украинский стример Эвелон получил на 30-летие квартиру с видом на море и авто Chevrolet
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: evelone1922 / TikTok

Популярный в России украинский стример Вадим Козаков, более известный как Эвелон, похвастался роскошными подарками в честь дня рождения. Трансляция празднования велась на платформе Twitch.

Инфлюэнсер отмечал 30-летие в Черногории в компании друзей-стримеров. В прямом эфире он показывал презенты от многочисленных гостей. Эвелон в том числе получил билет на финал чемпионата мира по футболу от Ильи Exile и коробку от игры GTA 7, которую ему преподнес Глеб Орлов. Оказалось, что внутри находился диск с игрой серии «Тачки» для приставки.

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В то же время Артур Нерчук, который ведет стримы под псевдонимом Zloy, подарил другу квартиру с видом на море, а стример Роман Мокривский — легендарный отреставрированный автомобиль Chevrolet Corvette 1963 года выпуска.

В сентябре 2025 года российский блогер Бустер похвастался машиной за 20 миллионов рублей.

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