Украинский стример получил на 30-летие квартиру с видом на море и легендарный Chevrolet

Украинский стример Эвелон получил на 30-летие квартиру с видом на море и авто Chevrolet

Популярный в России украинский стример Вадим Козаков, более известный как Эвелон, похвастался роскошными подарками в честь дня рождения. Трансляция празднования велась на платформе Twitch.

Инфлюэнсер отмечал 30-летие в Черногории в компании друзей-стримеров. В прямом эфире он показывал презенты от многочисленных гостей. Эвелон в том числе получил билет на финал чемпионата мира по футболу от Ильи Exile и коробку от игры GTA 7, которую ему преподнес Глеб Орлов. Оказалось, что внутри находился диск с игрой серии «Тачки» для приставки.

В то же время Артур Нерчук, который ведет стримы под псевдонимом Zloy, подарил другу квартиру с видом на море, а стример Роман Мокривский — легендарный отреставрированный автомобиль Chevrolet Corvette 1963 года выпуска.

В сентябре 2025 года российский блогер Бустер похвастался машиной за 20 миллионов рублей.