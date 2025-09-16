28-летний российский блогер похвастался авто за 20 миллионов рублей

28-летний российский блогер Бустер похвастался авто Cadillac за 20 млн рублей

Популярный российский стример Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) похвастался новой машиной за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал OKB News.

28-летний блогер приобрел Cadillac Escalade 2025 года с белым салоном. Отмечается, что минимальная стоимость такого авто в России — около 20 миллионов рублей.

В августе Бустер получил визу в США. Знаменитость рассказал, что получил визу в Румынии. Блогер сообщил, что на собеседовании сотрудник американского посольства задал ему всего три вопроса о работе. По словам Бустера, одобренная виза будет действительна три года.