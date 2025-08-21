Популярный российский блогер получил визу в США

Стример Бустер сообщил, что ему одобрили визу в США на три года

Популярный российский блогер и стример Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) получил визу в США. Подробности он раскрыл во время трансляции на сервисе Twitch.

Леонтьев сообщил, что получил визу в Румынии. Блогер рассказал, что на собеседовании сотрудник американского посольства задал ему всего три вопроса о работе. По словам Бустера, одобренная виза будет действительна три года.

Также россиянин заявил, что ему не понравилось в Румынии, куда он приехал получать документ. Он признался, что ему было бы тяжело жить в этой стране.

Ранее стало известно, что американскую визу получила возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова. Она рассказала, что для получения документа ей пришлось совершить длительное путешествие по Европе на поезде.

До этого визу в США одобрили стримерше Генсухе (настоящее имя — Наталья Бердникова). Она добавила, что получила документ с первой попытки.