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13:20, 12 мая 2025Интернет и СМИ

Популярной российской стримерше одобрили визу США

Стримерша Генсуха сообщила, что ей одобрили визу США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Telegram-канал GENSYXA

Популярная российская стримерша Наталья Бердникова, известная как Генсуха (Gensyxa) сообщила, что ей одобрили визу США. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

«Так выглядит человек, которому одобрили визу в Америку с первого раза!!!» — написала стримерша, выложив несколько своих фотографий. Деталей того, как она получила визу, блогерша не раскрыла.

Ранее Бердникова заявила, что стабильно зарабатывает от пяти миллионов рублей в месяц. При этом стримерша отметила, что из-за популярности она часто переживает за свою безопасность.

Перед этим Генсуха рассказала о самом крупном денежном переводе от зрителей. По словам стримерши, однажды фанаты примерно за три дня перевели ей один миллион рублей.

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