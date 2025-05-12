Популярной российской стримерше одобрили визу США

Стримерша Генсуха сообщила, что ей одобрили визу США

Популярная российская стримерша Наталья Бердникова, известная как Генсуха (Gensyxa) сообщила, что ей одобрили визу США. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

«Так выглядит человек, которому одобрили визу в Америку с первого раза!!!» — написала стримерша, выложив несколько своих фотографий. Деталей того, как она получила визу, блогерша не раскрыла.

Ранее Бердникова заявила, что стабильно зарабатывает от пяти миллионов рублей в месяц. При этом стримерша отметила, что из-за популярности она часто переживает за свою безопасность.

Перед этим Генсуха рассказала о самом крупном денежном переводе от зрителей. По словам стримерши, однажды фанаты примерно за три дня перевели ей один миллион рублей.