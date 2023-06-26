Российская стримерша назвала сумму самого крупного денежного перевода от фанатов

Стримерша Генсуха рассказала, что однажды зрители за три дня перевели ей миллион рублей

Популярная российская стримерша Генсуха (Gensyxa, настоящее имя — Наталья Бердникова) рассказала о самом крупном денежном переводе от зрителей. Сумму она озвучила в интервью YouTube-проекту «Пушка».

По словам Бердниковой, однажды зрители примерно за три дня перевели ей один миллион рублей. Она назвала эту сумму «суперогромной», хотя и уточнила, что получает денежные вознаграждения от фанатов во время каждой трансляции.

«Всегда какую-то да сумму донатят. Тысячу там, 500 рублей, даже по 200 рублей когда донатят, с приятными словами, с комплиментами (...), я тоже безумно благодарна», — поделилась Бердникова. Она также отметила, что старается отдавать матери 50 процентов своего заработка.

Наталья Бердникова родилась в Удмуртии. Она ведет карьеру стримерши с 2015 года. На ее аккаунт на Twitch подписан один миллион пользователей.

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