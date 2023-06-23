Популярный блогер высказался о своем заработке на YouTube

Блогер Джарахов рассказал, что YouTube не приносит доход и не покрывает расходы на офис

Популярный российский инфлюэнсер, рэп-исполнитель Эльдар Джарахов оценил возможность блогеров зарабатывать, публикуя контент на видеохостинге YouTube. Подкаст, в котором он высказался о своем заработке на платформе, доступен на YouTube.

Джарахов отметил, что на блогеров обрушился «бесконечный хейт» после их перехода из YouTube во «ВКонтакте». «Но это помогает реализовывать наши проекты», — объяснил он. По его словам, блогеры перестали зарабатывать на YouTube.

«Ровно как и все эти годы мы не зарабатывали ничего, просто обеспечивали офис, теперь нам даже офис нечем обеспечивать», — высказался блогер о возможности заработка на YouTube. Он также добавил, что многие пользователи просили его публиковать контент в Telegram. «А деньги нам кто даст?» — поиронизировал Джарахов, комментируя подобные просьбы подписчиков.

10 марта 2022 года YouTube полностью приостановил монетизацию для российских пользователей, а также запретил им владеть подпиской Premium и YouTube Music. Весной 2023 года многие создатели контента начали публиковать свои проекты во «ВКонтакте».

В феврале 2022 года Джарахов рассказывал, что зарабатывает в среднем пять-шесть миллионов рублей в месяц. «Процентов 35 мне приносит музыка — это стриминг, покупка прав на песни, корпоративы. По-рэперски стыдно, мало. Больше всего мне приносит реклама из соцсетей», — назвал он источники дохода. Он также добавил, что меньшего всего денег ему приносит YouTube.