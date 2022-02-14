Популярный российский блогер раскрыл источники многомиллионных заработков

Популярный российский блогер, исполнитель хита «Я в моменте» Эльдар Джарахов раскрыл свой заработок. В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» он рассказал, что зарабатывает в среднем пять-шесть миллионов рублей в месяц.

«Я абсолютно финансово неграмотный человек. Поэтому мы сегодня говорили о том, что ни квартиры у меня нет, ничего. Я, дай бог, купил родителям квартиру», — признался Джарахов.

Блогер отметил, что ежемесячно зарабатывает около пяти-шести миллионов рублей. «Процентов 35 мне приносит музыка — это стриминг, покупка прав на песни, корпоративы. По-рэперски стыдно, мало. Больше всего мне приносит реклама из соцсетей, меньше всего — YouTube, я им редко занимаюсь. И еще съемки в рекламе», — назвал он источники дохода.

По словам Джарахова, несмотря на хороший достаток, он не совершает крупных покупок и не тратит деньги на путешествия, так как не умеет правильно распоряжаться финансами. Заработанные средства он тратит в основном на одежду. «Это моя сейчас задача — научиться финансовой грамотности, хотя бы на старте, пощупать, что это такое, научиться вовремя останавливаться», — признался он.

Ранее Эльдар Джарахов рассказал, что вместе с телеведущей Анастасией Ивлеевой сделал парные татуировки. В качестве надписи они выбрали словосочетание all cash, что в переводе с английского означает «все деньги», а также созвучно с русским словом «алкаш».