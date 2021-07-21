Популярный блогер сделал парные тату с Ивлеевой и раскрыл их значение

Блогер, исполнитель хита «Я в моменте» Эльдар Джарахов рассказал, почему они с телеведущей Анастасией Ивлеевой сделали парные татуировки. Их значение Джарахов раскрыл в эфире «ТТ Шоу», запись которого доступна на YouTube.

Блогер рассказал, что их с Ивлеевой связывают дружеские отношения. Именно поэтому они решили сделать одинаковые татуировки и выбрали в качестве надписи словосочетание all cash. По словам Джарахова, она имеет два значения. С одной стороны, в переводе с английского это сочетание означает «все деньги». С другой стороны, оно созвучно с русским словом «алкаш».

Джарахову также задали вопрос, кто из известных блогеров кажется ему более приятным: Ивлеева или Даня Милохин. Исполнитель хита «Я в моменте» затруднился ответить на вопрос и пошутил, что сбросил бы обоих друзей со скалы. «У нас демократия. Поэтому, Настя и Даня, летите. Там, где падение, всегда ждет новый взлет», — сказал он.

Ивлеева, Джарахов и Милохин исполнили главные роли в фильме «Блогеры и дороги». В картине, снятой в формате трэвел-влога, повествуется о путешествиях молодых людей по России.

