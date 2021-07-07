Популярному российскому блогеру-владельцу Lamborghini пригрозили судом

Популярному российскому Instagram-блогеру Гусейну Гасанову пригрозили судом за отказ от медицинского освидетельствования, после того как его остановили сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Полицейские остановили владельца Lamborghini на одной из столичных трасс. Сотрудники ГИБДД решили проверить водителя на трезвость и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако Гасанов не согласился выполнить процедуру. Согласно российскому законодательству, отказ от подобного требования влечет за собой лишение прав на вождение транспортных средств.

На Гасанова составили протокол за «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования». Молодого человека ждет судебное заседание, на котором решится судьба его водительского удостоверения. Журналисты Baza отметили, что блогеру грозит лишение прав.

Ранее в России составили рейтинг блогеров, больше всех нарушающих правила дорожного движения. Гасанов оказался в первой пятерке списка — у него было зафиксировано 290 нарушений ПДД. Лидером рейтинга стал автоблогер Эрик Давидыч с 674 штрафами. На втором месте — Эдвард Бил с 566 нарушениями ПДД, при этом значительная часть штрафов связана с превышением скорости. Тройку замыкает Анастасия Ивлеева (440 нарушений).