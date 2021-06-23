Рэпер Элджей пропустил процесс лишения водительских прав

Российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк) пропустил процесс лишения водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По доступной информации, 26-летнего хип-хоп-исполнителя около часа прождали в мировом суде московского района Покровское-Стрешнево. Отмечается, что решение судья может вынести и при отсутствии обвиняемого.

Ранее стало известно, что в ночь на 26 мая Элджей со своей супругой, блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой, ехали на автомобиле BMW по проспекту маршала Жукова в Москве. Сотрудники полиции остановили транспорт и предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, однако тот отказался и признал свою нетрезвость.

Позже сообщалось, что рэпер предложил полицейским сначала взятку в размере 300 тысяч рублей, а позднее — в 700 тысяч рублей дабы его автомобиль не забрали на штрафстоянку.