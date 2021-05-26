Пойманный пьяным за рулем Элджей пытался дать взятку полицейским

Пойманный пьяным за рулем музыкант Элджей пытался дать взятку полицейским. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что на пассажирском сиденье была супруга артиста — блогерша и ведущая Анастасия Ивлеева. Пара ехала из клуба в свой загородный коттедж. Когда на исполнителя составили протокол, машину должны были отправить на штрафстоянку, однако Элджей предложил 300 тысяч рублей, чтобы уладить вопрос. Позднее сумма взятки увеличилась еще на 200 тысяч. В конечном итоге рэпер заявил о готовности дать полицейским 700 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Элджея поймали пьяным за рулем. Ночью 26 мая музыкант ехал на своем автомобиле BMW по проспекту маршала Жукова. Его остановили полицейские и предложили пройти медицинское освидетельствование. Артист отказался от обследования, однако признал, что находится в состоянии алкогольного опьянения.

У Элджея забрали водительские права. В ближайшее время пройдет суд, после которого его могут лишить права управлять автомобилем.