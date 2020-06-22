Российский рэпер Элджей похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей. Пост на эту тему появился в его неофициальном Instagram-аккаунте, где публикуется эксклюзивный контент о концертах и закулисной жизни.

Артист сделал репост со своей фанатской страницы eldzhey_1994_fan. «140 тысяч рублей (суммарно) за превышение скорости по Москве. Призрачный гонщик», — говорится в тексте, сопровождающем несколько фотографий с автомобилем музыканта.

В комментариях поклонники раскритиковали Элджея, отметив, что он нашел странный повод для гордости. «Для чего этот понт? Ты на дороге не один», — написал pavel_dergunov. «Из-за таких и люди гибнут!» — отреагировала пользовательница juliya_merry_cherry. Многие также напомнили исполнителю о недавнем ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Ранее жена Элджея Анастасия Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде. Блогерша отмечала 17 миллионов подписчиков в Instagram и пила шампанское. Видео с бокалом в руках телеведущая опубликовала в сториз. Позднее она выложила несколько видео из салона автомобиля, где она подтанцовывает в такт музыке, сидя за рулем.

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