На Элджея подали в суд из-за долгов

Российский рэпер Алексей Узенюк, более известный под псевдонимом Элджей, задолжал налоговой миллион рублей, так как не выплатил два штрафа по 500 тысяч рублей. На музыканта подали в суд, сообщает «СтарХит».

Уточняется, что исполнительное производство на ИП рэпера было заведено еще летом текущего года. Как рассказал отец Элджея Константин Узенюк, сын не захотел возвращаться в семейный мебельный бизнес, из-за чего забросил дела, не выплатив необходимые налоги. Общая сумма задолженности возросла, составив миллион рублей.

«А я тут причем? У сына и спрашивайте!» — ответил Узенюк-старший.

В июне Элджей похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей. В комментариях поклонники раскритиковали его, отметив, что он нашел странный повод для гордости. Многие также напомнили исполнителю о недавнем ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.