Российского исполнителя Элджея поймали пьяным за рулем. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Ночью 26 мая музыкант ехал на своем автомобиле BMW по проспекту маршала Жукова. Его остановили полицейские и предложили пройти медицинское освидетельствование. Артист отказался от обследования, однако признал, что находится в состоянии алкогольного опьянения.

На Элджея составили протокол. В ближайшее время пройдет суд, после которого его могут лишить водительских прав.

Летом 2020 года исполнитель похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей. Артист сделал репост со своей фанатской страницы. «140 тысяч рублей (суммарно) за превышение скорости по Москве. Призрачный гонщик», — говорится в тексте, сопровождающем несколько фотографий с автомобилем музыканта. Поклонники раскритиковали Элджея, отметив, что он нашел странный повод для гордости. Многие также напомнили исполнителю о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.