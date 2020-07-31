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Заразившегося коронавирусом Элджея госпитализировали

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Фото: @sayonaraboy
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Российского рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк), заразившегося коронавирусом, госпитализировали. В своих Instagram-stories артист выложил видео из машины скорой помощи.

Он заснял свои ноги, наложив на ролик фильтр с летающими бабочками. Исполнитель не пояснил, из-за чего его решили отвезти в больницу.

26 июля стало известно, что Элджей и его жена Анастасия Ивлеева заразились коронавирусом. «Я и мой муж заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала блогерша и телеведущая. В свою очередь Элджей разместил в Instagram-сторис фото положительного результата теста со словами: «У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее».

Позднее Ивлеева написала, что коронавирус проявился в виде простуды у Элджея, затем и у нее. По ее словам, первые несколько дней они вместе с супругом пили средства от простуды, но на 4-5 день «последовала потеря вкуса, что и насторожило».

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