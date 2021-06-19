Рэпер Элджей погряз в убытках

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) оказался в убытках по итогам прошлого года. Звукозаписывающая компания «Сайонара Бойс», которой владеет музыкант и его двое партнеров, не принесла прибыли, пишет «КП».

Так, за прошлый год финансовый результат фирмы оказался ниже нуля: минус 750 тысяч рублей. Также оказалось, что музыкант работает в качестве индивидуального предпринимателя и даже сотрудничает с госструктурами. В

По информации издания, рэпер также не платил по счетам. За один из своих автомобилей он задолжал 64,5 тысячи рублей.

При этом супруге музыканта блогер Анастасии Ивлеевой одна из ее компаний за прошлый год принесла 28 миллионов рублей чистой прибыли.

В ночь на 26 мая Элджей со своей супругой, блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой, ехали на автомобиле BMW по проспекту маршала Жукова в Москве. Полицейские остановили музыканта и предложили пройти ему медицинское освидетельствование, однако тот отказался и признал свою нетрезвость. Автомобиль Элджея пытались забрать на штрафстоянку — чтобы не допустить этого, рэпер предложил полицейским сначала взятку в размере 200 тысяч рублей, а позднее — в 700 тысяч рублей.