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Элджей отреагировал на свое задержание клипом и назвал нарушения «угаром»

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Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) выпустил новый трек под названием «Первая полоса» через несколько дней после того, как его задержали за рулем BMW с признаками алкогольного опьянения. Он утверждает, что рассказал правду о задержании в своем клипе, опубликованном на YouTube.

В треке Элджей заявил, что не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, а «просто угорал». По его словам, он все-таки прошел медицинское освидетельствование. «Подул в трубочку, и там были нули», — спел музыкант.

С помощью ситуации с задержанием исполнитель стремился привлечь внимание к своей персоне, а также к выходу новой композиции. «Первая полоса, так легко на тебя попасть. Пали, как ловко прыгаю в заголовки, а всего лишь стоило не сделать остановку. Они не знали, что я просто угораю», — заявил рэпер.

В ночь на 26 мая Элджей со своей супругой, блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой, ехали на автомобиле BMW по проспекту маршала Жукова в Москве. Полицейские остановили музыканта и предложили пройти ему медицинское освидетельствование, однако тот отказался и признал свою нетрезвость. Автомобиль Элджея пытались забрать на штрафстоянку — чтобы не допустить этого, рэпер предложил полицейским сначала взятку в размере 200 тысяч рублей, а позднее — в 700 тысяч рублей. Музыканта обязали явиться в суд, ему грозит лишение водительских прав.

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