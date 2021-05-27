Появились новые подробности об устроившем пьяную езду Элджее

Появились новые подробности о российском рэпере Элджее (Алексей Узенюк), устроившем пьяную езду в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Как оказалось, перед тем как хип-хоп-артиста остановили полицейские, он провел 3,5 часа в студии звукозаписи певца Стаса Костюшкина. Позднее исполнитель поехал в закрытый бизнес-парк. Примерно в полночь во вторник, 26 мая, он покинул его и привлек внимание правоохранителей.

Музыкант и его жена Анастасия Ивлеева ехали на автомобиле BMW по проспекту маршала Жукова. Рэпера остановили полицейские и предложили пройти медицинское освидетельствование. Артист отказался от обследования, однако признал, что находится в состоянии алкогольного опьянения.

Когда автомобиль Элджея захотели забрать на штрафстоянку, он позвонил другу семьи. После этого полицейским предложили взятку в размере 200 тысяч рублей. Позднее эта сумма выросла до 700 тысяч рублей. Тем не менее у исполнителя отобрали водительские удостоверение, в скором времени состоится суд.