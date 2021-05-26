В сети появились кадры задержания Элджея

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал кадры задержания музыканта Элджея, которого поймали пьяным за рулем ночью 26 мая в Москве.

На видео видно, как полицейские окружают задержанный автомобиль в темное время суток. Когда на улице уже утро, машина уезжает. Также в подборке показано фото задержанного вместе с его автомобилем.

Музыкант ехал на своем автомобиле BMW по проспекту маршала Жукова. Его остановили полицейские и предложили пройти медицинское освидетельствование. Артист отказался от обследования, однако признал, что находится в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, стало известно, что Элджей пытался дать взятку полицейским. Когда на исполнителя составили протокол, машину должны были отправить на штрафстоянку, однако Элджей предложил 300 тысяч рублей, чтобы уладить вопрос. Позднее сумма взятки увеличилась еще на 200 тысяч. В конечном итоге рэпер заявил о готовности дать полицейским 700 тысяч рублей.

На данный момент у Элджея забрали водительские права. В ближайшее время пройдет суд, после которого его могут лишить права управлять автомобилем.