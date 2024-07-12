Российская стримерша рассказала о многомиллионном заработке

Блогерша Бердникова заявила, что зарабатывает от пяти миллионов рублей в месяц

Популярная российская стримерша Генсуха (Gensyxa, настоящее имя — Наталья Бердникова) рассказала о многомиллионном заработке. Подробности она раскрыла в шоу блогера Андрея Прокофьева, доступном на YouTube.

Генсуха заявила, что стабильно зарабатывает от 5 миллионов рублей в месяц. При этом она добавила, что у популярности есть свои минусы. В том числе, как отметила стримерша, она часто переживает за свою безопасность. По словам блогерши, каждый раз, когда она находится в людных местах, фанаты массово просят ее о совместном снимке.

Ранее Бердникова рассказала о самом крупном денежном переводе от зрителей. По ее словам, однажды фанаты примерно за три дня перевели ей 1 миллион рублей. Она назвала эту сумму «суперогромной», хотя и уточнила, что получает денежные вознаграждения от зрителей во время каждой трансляции.

Наталья Бердникова родилась в Удмуртии. Она ведет карьеру стримерши с 2015 года. На ее аккаунт на Twitch подписаны 1,2 миллиона пользователей.