Жители Южного Урала увидят самый масштабный звездопад 2021 года

Жители Южного Урала планируют наблюдать за самым массовым звездопадом 2021 года в горах региона. Об этом сообщается на челябинском портале «Хорошие новости».

Согласно материалу, в ночи на 12 и 13 августа очевидцы увидят самый масштабный звездопад — пик потока Персеид, который также называют «Метелью августа». Отмечается, что астрономическое явление лучше всего видно с полуночи до рассвета. Для наблюдения за звездопадом многие жители Южного Урала планируют уехать в национальный парк «Таганай».

«Самый простой вариант — забраться на смотровую площадку на Черной скале, оттуда открывается неплохая панорама. Вообще, в каждом приюте есть вершина, с которой можно наблюдать метеоры — Семибратка, Круглица, Откликной гребень», — заявили сотрудники пресс-службы национального парка.

В августе в Сочи прошел посвященный звездопаду фестиваль. Мероприятие «Звездопад Персеиды», посвященное метеорному потоку со стороны созвездия Персея, пройдет с 13 по 15 августа на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря.