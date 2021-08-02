Десятилетний челябинский барабанщик устроил концерт под дождем и попал на видео

Десятилетний барабанщик Рудольф устроил концерт под дождем в центре Челябинска, на набережной реки Миасс. Из-за погоды зрителей было мало, однако выступление юного музыканта попало на видео. Кадры, снятые автором блога «Челябинский урбанист», публикует «Комсомольская правда» во «ВКонтакте».

За кадром слышны крики поддержки в адрес мальчика. Сам он играет на профессиональной барабанной установке, подключенной к усилителю. Установку разместили перед историческим музеем Южного Урала — в одном из самых туристических мест.

Издание также рассказало историю исполнителя. Отмечается, что юный музыкант выступает пешеходной улице Кирова и своими концертами собирает толпы. Деньги, которые ему жертвуют горожане, мальчик вкладывает в инструмент.

Родители Рудольфа добавили, что впервые он заинтересовался барабанами в три года. В шесть лет у него уже появилась первая барабанная установка. Сейчас мальчик мечтает стать мировой звездой.