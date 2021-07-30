Россияне рассказали о любимых местах путешествий с друзьями внутри страны

Россияне рассказали, в какие места внутри страны они чаще всего отправляются путешествовать со своими друзьями. К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, на основе их ответов онлайн-сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых популярных направлений для такого отдыха, результаты опроса появились в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что большинство россиян для отдыха с друзьями выбирает побережье Черного моря — Сочи и Ялту назвали по 27,5 процента туристов. Второе место поделили два направления — Москва и Казань, их выбрали по 7,5 процента респондентов.

Также в рейтинг попал Алтай — в регион любят приезжать с друзьями пять процентов россиян. Калининград, озеро Байкал, Санкт-Петербург и Тверская область набрали по 2,5 процента голосов участников опроса.

Ранее в июле были названы лучшие места в России для отдыха в горах. Так, среди самых популярных горных объектов туристы отметили пещерные города и крепости Бахчисарая, Кавказский хребет в Красной Поляне, Горную Шорию в Кемеровской области, а также Алтайские, Уральские горы и горные возвышенности на Ставрополье.