Названы самые недорогие направления для путешествий на выходных в августе

В августе отправиться в короткую поездку на выходных дешевле всего в Брянск — возвратный билет с отправлением из Москвы обойдется в три тысячи рублей. Эксперты онлайн-сервиса планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы клиентов и назвали самые недорогие направления последнего летнего месяца. Данные исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Вторым по доступности городом для путешествий выходного дня из Москвы оказался Липецк — 4,3 тысячи рублей за билет туда-обратно. Чуть дороже обойдется туристу Нижний Новгород — 4,4 тысячи рублей, и Санкт-Петербург — 4,5 тысячи рублей. Улететь в Ульяновск и Уфу можно за 5,6 тысячи рублей, а за 5,7 тысячи рублей — в Воронеж.

Жители Санкт-Петербурга могут приобрести самый недорогой авиабилет за 4,1 тысячи рублей в Москву. Также доступным направлением стал Архангельск — 5,8 тысячи рублей и Мурманск — семь тысяч рублей. Путешествие в Нижний Новгород обойдется в 7,3 тысячи рублей, а в Калининград — почти в восемь тысяч рублей.

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Отправиться из Москвы на поезде в мини-путешествие на выходные за тысячу рублей можно в Тулу, за 1,1 тысячи рублей в Ржев, за 1,2 тысячи рублей в Тверь. Недорогая поездка выйдет в Ярославль — 1,4 тысячи рублей, и Смоленск — 1,5 тысячи рублей.

Из Санкт-Петербурга на августовские выходные на поезде выгоднее всего ехать в Выборг — билет по этому направлению обойдется в 800 рублей. Поездка в Нижний Новгород выйдет дороже — 1,4 тысячи рублей, в Тверь — 1,6 тысячи рублей. До Рыбинска можно добраться за две тысячи рублей, за 2,2 тысячи рублей — до Петрозаводска, за 2,3 тысячи рублей — до Ярославля.

Ранее в июле россиянам раскрыли самые бюджетные направления для семейного отдыха в августе — ими стали Анапа, Сочи и Евпатория. Средняя цена путевки на черноморское побережье для семьи из трех человек с размещением в гостевом доме может обойтись от 10 тысяч рублей.

