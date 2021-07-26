Россияне массово заинтересовались билетами по четырем зарубежным направлениям

Россияне массово захотели улететь в четыре зарубежные страны, авиасообщение с которыми возобновляется с 9 августа — в Доминикану, Молдавию, Бахрейн и Египет. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты сервиса сравнили данные за 23 и 24 июля и выяснили, что больше всего туристов заинтересовал Бахрейн — спрос на перелеты в эту страну вырос в 2,5 раза, в то время как в Доминиканскую Республику — в два раза. Также отечественные путешественники стали чаще искать авиабилеты в Египет и Молдавию — поисковые запросы участились на 22 и 15 процентов соответственно.

Как отмечают эксперты сервиса, низкий спрос на авиабилеты в Египет может быть связан с переориентацией путешественников на другие курорты — предполагается, что россияне заинтересуются направлением осенью и зимой, когда в стране начнется туристический сезон.

23 июля сообщалось, что Россия с 9 августа возобновит авиасообщение еще с тремя странами — Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, а также запустит по пять рейсов в неделю на египетские курорты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх.

