Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с 9 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Уточняется, что количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх увеличится до пяти рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по этим маршрутам будет принято по итогам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что Россия с 9 августа возобновит авиасообщение еще с тремя странами — Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.

В июле президент России Владимир Путин отменил указ о приостановке чартерных полетов на курорты Египта. Так, соответствующий документ аннулирует действие указа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки российских граждан на территорию Египта, и от 2018 — согласно которому допускалось только регулярное авиасообщение с Египтом.