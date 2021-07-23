Раскрыты самые желанные зарубежные направления среди россиян летом

Эксперты проанализировали поисковые запросы россиян и раскрыли самые желанные зарубежные направления летнего сезона 2021 года. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, чаще всего путешественники интересуются авиабилетами по маршруту Москва — Ереван, на них приходится около 5,7 процента запросов. Сумма среднего чека по этому направлению составила 12,7 тысячи рублей в одну сторону.

Второе место занял перелет Москва — Кишинев, этот маршрут интересует 3,5 процента клиентов сервиса. Билет до столицы Молдавии в среднем обойдется в 12,5 тысячи рублей.

Тройку лидеров наиболее востребованных направлений замыкает Москва — Ташкент с долей 3,1 процента от общего числа запросов. В предстоящем августе цена за перевозку в одну сторону достигает 21,8 тысячи рублей.

Также специалисты отметили повышенный спрос на билеты из российской столицы до Баку, Бишкека, Антальи, Бургаса, Душанбе и Стамбула. Далее по востребованности следуют Минск, Самарканд, Тбилиси, Гюмри, Нур-Султан, Алматы, Бухара и Киев.

Ранее в июле россияне составили почти половину всего туристического потока на Кипр. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), популярность направления связана с тем, что сейчас это одна из немногих доступных для отпуска россиянам европейских стран, а электронная провиза туда оформляется очень легко.