Россияне массово устремились на отдых в одну пляжную страну Европы

Российские туристы массово устремились на отдых на Кипр и составили почти половину всего туристического потока в популярную пляжную страну. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно данным министерства туризма республики, путешественники из России заняли первое место по количеству отдыхающих на острове в июне, обеспечив 45,8 процента турпотока.

Как отметил директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, такой спрос на направление связан с тем, что сейчас это одна из немногих доступных для отпуска россиянам европейских стран, а электронная провиза туда оформляется очень легко.

При этом, по наблюдениям туроператоров, особенно сильно вырос интерес отечественных путешественников к отдыху в пятизвездочных гостиницах.

«У нас практически не заказывают туры в отели Кипра уровня две-три звезды, зато более 70 процентов продаж составляют отели пять звезд и хорошего уровня четыре звезды», — уточнили в компании «Русский Экспресс».

В основном туристы традиционно выбирают для поездок курорты Лимассол и Айя-Напа, на третьем месте Пафос. Тем не менее, дальше середины — конца августа путевки пока не бронируют.

В июле россиянка отдохнула в небольшом поселке на Кипре и назвала его «идеальным по всем статьям» курортом. Путевка на двоих обошлась в 112 тысяч рублей — в стоимость вошла неделя проживания в отеле на первой линии от моря и двухразовое питание. По ее словам, территория отеля была ухоженной, номера чистыми, а ужины разнообразными. По наблюдениям туристки, почти всегда шведский стол был оформлен тематически.