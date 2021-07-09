Россиянка съездила на Кипр и назвала его «идеальным по всем статьям» курортом

Россиянка отдохнула в небольшом поселке на Кипре и назвала его «идеальным по всем статьям» курортом. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка рассказала, что путевка на двоих обошлась в 112 тысяч рублей — в стоимость вошла неделя проживания в отеле на первой линии от моря и двухразовое питание. Автор уточнила, что по прилете на остров все туристы обязаны сдать ПЦР-тест за свой счет — 30 евро с человека (примерно 2,5 тысячи рублей).

В качестве единственного недостатка гостиницы россиянка назвала его удаленность от Ларнаки, крупного города Кипра: до него нужно ехать больше двух часов.

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В остальном свой отдых девушка назвала «идеальным». Территория отеля была ухоженной, номера чистыми, а ужины разнообразными. По наблюдениям туристки, почти всегда шведский стол был оформлен тематически. Как отметила путешественница, вблизи гостиницы находятся кафе и магазины, а также общественный пляж, где можно покататься на бананах, параплане и водных мотоциклах.

«Отличный отдых за отличные деньги. Недорого, спокойно, красиво, минимум времени на перелет и оформление документов», — резюмировала путешественница.

Ранее в июле власти Кипра обновили туристический протокол для иностранцев. По новым правилам, с 1 июля результаты тестов на COVID-19, который сдают гости страны по приезде, не будут приходить им в формате СМС-сообщений. Данная мера коснется путешественников из стран «красного списка», куда входит Россия.

