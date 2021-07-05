Власти Кипра назвали условия принятия российских туристов

Власти Кипра освободят туристов с российскими сертификатами вакцинации от сдачи ПЦР-теста по прибытии в страну. Такое условие назвал министр туризма республики Саввас Пердиос, сообщает РИА Новости.

Так, Пердиос заявил, что Кипр признает российские вакцины, а туристам, получившим прививку национальным препаратом, не нужно будет сдавать ПЦР-тест по приезде на остров.

Остальные туристы из России, напомнил министр, должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый — за 72 часа до въезда в страну, второй — после пересечения границы, его стоимость составит 30 евро (около 2,6 тысячи рублей).

Кроме того, Пердиос назвал Кипр «лучшим местом для лета», отметив при этом, что в стране действует «немного ограничений», например, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток.

«Кипр — это безопасное направление для отдыха. На Кипре вакцинированы 65 процентов населения. Передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки», — пояснил он.

Также Пердиос добавил, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки в России страна будет переведена в «оранжевую» категорию, что позволит туристам сдавать один тест на коронавирус для въезда в республику.

Ранее в июле россиянам разъяснили новые правила въезда на Кипр. Изменения в туристическом протоколе для иностранцев коснулись путешественников из стран «красного списка», куда входит Россия. Результаты тестов на COVID-19, который сдают гости республики по приезде, можно проверить на онлайн-платформе covid-testcyprus.com. Справки доступны в течение трех часов после анализа.