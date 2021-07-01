Россиянам раскрыли способ избежать отмены рейса на Кипр

Россиянам раскрыли способ отличить регулярные рейсы на Кипр от грузопассажирских. Разъяснения экспертов приводит портал Tourdom.

Как уточнили специалисты, несмотря на то, что допуски на регулярные рейсы получили девять авиакомпаний, спрос на перевозки значительно превышает предложение. Из-за этого риск оказаться на грузопассажирских рейсах, которые запрещено организовывать в туристических целях, достаточно высок.

По словам авиационного эксперта, чтобы избежать отмены полета, достаточно посмотреть на номер рейса. «Как правило, грузопассажирские имеют четырехзначный код, а регулярные — трехзначный», — рассказал он и уточнил, что такой метод работает в 80 процентах случаев, так как всегда есть исключения из правил.

Однако отмечается, что статус рейса не отображается в системах продажи авиабилетов, поэтому не только туристы, но и туроператоры могут до конца не знать о типе перевозки.

Ранее, 28 июня, Россия возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами, включая Кипр. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом согласовал три рейса в неделю из Москвы в Пафос и четыре рейса из Москвы в Ларнаку. Также авиакомпаниям разрешено выполнять два рейса в неделю из регионов.