Россия возобновила авиасообщение с восемью странами

Россия с 28 июня возобновила авиасообщение еще с восемью странами: США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией, пишет ТАСС.

Соответствующее решение оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полеты в указанные страны. На данный момент авиакомпании сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр.

Возобновляются рейсы из Москвы в Нью-Йорк, Вашингтон и Брюссель, а также в Скопье, Ларнаку и Пафос. Самолеты вновь начнут летать в Дублин, Амман и Акабу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Гватемалы Педро Броло Вила возможность запуска прямых рейсов между странами. Уточняется, что Гватемала заинтересована в открытии границ с Россией с целью развития туризма и расширения деловых контактов между государствами. Решение о возобновлении полетов за рубеж будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.