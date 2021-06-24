Россия обсудила открытие границ с еще одной зарубежной страной

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Гватемалы Педро Броло Вила возможность запуска прямых рейсов между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Гватемала заинтересована в открытии границ с Россией с целью развития туризма и расширения деловых контактов между государствами. Решение о возобновлении полетов за рубеж будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Как отметил Броло Вила, Гватемала может привлечь российских путешественников культурным многообразием и достопримечательностями — страна находится в центре древней цивилизации народа майя.

«Увеличение турпотока из России в Гватемалу является одной из наших главных целей. Для нас это очень важно, поскольку развитие туризма способствует созданию новых рабочих мест», — подчеркнул министр.

Ранее в июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении с 28 июня авиасообщения России с восемью странами — США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Кроме того, 22 июня было восстановлено полномасштабное авиасообщение с Турцией. На первом лайнере из Москвы прилетели 132 пассажира.