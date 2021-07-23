Россия увеличит количество авиарейсов в Белоруссию

Россия с 1 августа увеличит количество регулярных авиарейсов в Белоруссию, в частности, их число из Москвы в Минск будет увеличено вдвое, до 20 рейсов в неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, будет увеличено количество рейсов из Сочи и Краснодара в белорусскую столицу. На каждом маршруте будет выполняться по три вылета в неделю.

Ранее Россия увеличила число регулярных авиарейсов в Белоруссию по маршруту Москва — Минск до десяти раз в неделю. Кроме того, возобновилось ежедневное железнодорожное сообщение из Полоцка и Гомеля в Москву. Также увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва — Минск.