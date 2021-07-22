В Италии оценили возможность россиян въехать в страну по туристической визе

Путешественники из России по-прежнему не могут въехать в Италию по туристической визе. Об этом рассказал ТАСС министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Комментируя ситуацию, он пояснил, что вопрос туристических поездок рассматривается. При этом Сперанца отметил, что россияне могут въезжать в Италию по целому ряду причин, соблюдая карантин. Глава Минздрава также выразил надежду, что правила поездок будут существенно облегчены в случае одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) российской вакцины.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги оценил возможность закупок страной российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, производственные возможности «Спутника V» «очень ограничены» и «будут незначительными» для Италии в случае, если контракты на поставки других вакцин не будут нарушены.