В Италии назвали возможный срок открытия страны для россиян

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано назвал возможный срок открытия страны для россиян — туристы смогут посетить республику в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил посол, пандемия коронавируса «свела к нулю» поток путешественников из России в Италию. Однако он отметил, что в сентябре, который считается частью летнего сезона, ситуация может измениться.

«Надежда на это неразрывно связана с продвижением идущей сейчас кампании по вакцинированию», — подчеркнул Терраччано. По словам посла, снижение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией — это ключевой фактор, влияющий на сроки возобновления приема российских туристов.

Сейчас въезд в Италию разрешен только по уважительным причинам. К ним относятся работа, учеба, лечение, а также наличие постоянного вида на жительство.

Ранее в июле посол Италии назвал россиянам условия открытия границ европейской страны. Так, Терраччано заявил, что это случится тогда, «когда россияне привьются». Кроме того, он выразил сожаление, что российские граждане не хотят ставить прививку, ведь, по его словам, Россия первой изобрела вакцину.