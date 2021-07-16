Посол Италии оценил возможность открытия границ для россиян

Посол Италии Терраччано считает, что делать прогноз об открытии границ для россиян сложно

Посол Италии в России Паскуале Терраччано оценил вероятность открытия границ европейского государства для российских туристов словами «пока сложно делать прогнозы». Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Так, Терраччано затруднился ответить, когда Италия сможет принять российских туристов. По его мнению, для этого нужно стабилизировать ситуацию с пандемией в стране.

Посол отметил, что «решения, делающие возможным возвращение российских туристов», зависят от роста числа вакцинированных граждан. Только в этом случае болезнь прекратит распространяться, считает дипломат.

Ранее в июле итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано выразил надежду на скорое одобрение российского препарата «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Как напомнил дипломат, данная процедура проводится европейским регулятором на научной-медицинской основе. В случае ее успешного и скорейшего завершения, россияне, сделавшие прививку «Спутником V», тоже смогут получить зеленый европейский паспорт.

