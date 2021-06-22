Эксперт оценил доступность Европы для россиян летом

Поездки для туристов в страны Евросоюза, за исключением Кипра и Греции, будут недоступны для россиян на протяжении всего летнего сезона. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

По словам Мкртчяна, несмотря на то, что с 28 июня Россия возобновляет авиасообщение с несколькими странами Европы, отечественных туристов в них не ждут.

«В Бельгию, Италию, Ирландию мы поехать не можем, и пока никто из высокопоставленных лиц этих государств не говорил о смягчении условий въезда для россиян», — оценил ситуацию с выездом за границу эксперт.

Ранее в июне россияне выбрали лучшие места для отпуска летом. Говоря о заграничных курортах, туристы выделили для себя поездки на Кипр и в Грецию — эти направления набрали по 14,7 процента голосов.

В мае стало известно о планах Греции принимать путешественников, вакцинированных препаратом «Спутник V». Как заявил министр туризма страны Харис Теохарис, российская прививка оказывает «непосредственное влияние на туристические рынки».