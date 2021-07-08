Посол Италии выразил надежду на скорое одобрение «Спутника V» в Европе

Итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано выразил надежду на скорое одобрение российского препарата «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Как напомнил дипломат, данная процедура проводится европейским регулятором на научной-медицинской основе. В случае ее успешного и скорейшего завершения, россияне, сделавшие прививку «Спутником V», тоже смогут получить зеленый европейский паспорт.

Терраччано отметил, что из-за эпидемиологической обстановки в России, поток российских туристов в Италии свелся практически к нулю. По его словам, границы вновь будут открыты, когда эпидемия коронавируса в России окажется под контролем. Для этого необходимо, чтобы количество привившихся граждан достигло по крайней мере 70 процентов.

28 июня Россия возобновила авиасообщение с восемью странами — США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Соответствующее решение оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полеты в указанные страны.