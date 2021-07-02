Посол Италии назвал россиянам условия открытия границ

Посол Италии в Москве Паскуале Террачано назвал россиянам условия открытия границ европейской страны. Об этом пишет «Интерфакс».

Так, на вопрос о сроках открытии Италии для российских туристов Террачано заявил, что это случится тогда, «когда россияне привьются».

Также посол Италии выразил сожаление, что россияне не хотят вакцинироваться, ведь, по его словам, «Россия первой изобрела вакцину».

28 июня Россия возобновила авиасообщение с восемью странами — США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Соответствующее решение оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полеты в указанные страны.