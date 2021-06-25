Россия и Италия обсудили возобновление регулярного авиасообщения

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо возобновление регулярного авиасообщения между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Лавров заявил о решении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом восстановить полеты в республику.

В ходе переговоров министры подтвердили обоюдное желание создать безопасные условия для беспрепятственных поездок граждан в Италию и Россию с туристическими и другими целями.

Ранее Лавров также обсудил с министром иностранных дел Гватемалы Педро Броло Вила возможность запуска прямых рейсов между государствами. Уточняется, что Гватемала заинтересована в открытии границ с Россией с целью развития туризма и расширения деловых контактов между странами.

При этом в июне гендиректо сети турагентств «Розовый слон» Александр Мкртчян выразил мнение, что поездки для туристов в страны Евросоюза, за исключением Кипра и Греции, будут недоступны для россиян на протяжении всего летнего сезона.