Две популярные средиземноморские страны упростили въезд для россиян

Греция и Кипр упростили процесс въезда на курорты для российских туристов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, перед поездкой в Грецию путешественники могут получить специальный QR-код в два раза быстрее — теперь он приходит сразу после отправки формы Passenger Locator Form (PLF), которую туристы заполняют перед прибытием на сайте правительства. В результате на смартфон приходит уникальный QR-код, который является обязательным условием для въезда.

Кроме того, власти популярной средиземноморской страны отменили требование отправки анкеты не позднее чем за сутки до въезда. Если пассажир по какой-то причине не успел заполнить ее за 24 часа до путешествия, то теперь это можно сделать в аэропорту прямо перед вылетом.

Для российских туристов, решивших отдохнуть на Кипре, значительно снизилась стоимость ПЦР-тестов, которые нужно сдать по приезде. В аэропорту Ларнаки цена упала в два раза — вместо 30 евро необходимо заплатить 15, а в аэропорту Пафоса — 19 евро вместо 32.

Ранее в июле туроператоры рассказали россиянам об оптимальной стоимости путевок на Кипр. Цены на бюджетный отдых в трехзвездочных гостиницах начинаются от 33 тысяч рублей за семь дней, а в четырехзвездочных — от 43 тысяч. Размещение в отелях категории пять звезд обойдется минимум в 58 тысяч рублей за человека и может достигать 134 тысяч.